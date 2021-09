Un emocionante tráiler del videojuego ‘God of War Ragnarok’ llegó este jueves a los ojos de todos los fanáticos durante el PlayStation Showcase de Sony. Portales de entretenimiento destacan la sorpresiva aparición de Tyr, el dios de la guerra, la ley y el honor en la mitología nórdica.

Tyr fue un personaje con trascendencia en el primer ‘God of War’, a pesar de que nunca apareció físicamente. El tráiler lo muestra imponente al levantarse del suelo frente a Kratos, el reconocido personaje de la mitología griega que mide 2,13 metros. Los fanáticos se mostraron asombrados y pidieron que se revele la altura del dios, lo que se confirmó en las últimas horas: Tyr mide 2,59 metros.

El juego tendrá en su versión para PlayStation 5, aunque también estará disponible para PS4.

Tal y como se lo anunció, ‘God of War Ragnarok’ supondrá el regreso de Kratos a Midgard para afrontar la gran batalla contra los dioses, en una aventura que tendrá a Freya y Thor como principales enemigos. Sin embargo, este juego pondrá punto final a la ‘Saga Norse’, que es como Santa Monica le conoce a las aventuras de Kratos y Atreus en la cultura vikinga, según Eric Williams, director del título.

Por supuesto, el tráiler del videojuego generó más preguntas que respuestas. Aunque Williams dejó entrever que Kratos y Atreus no lograrán frenar el Ragnarok. Lo ideal será esperar al lanzamiento del juego para conocer el futuro de la franquicia, pero este no sería el caso dado que Sony todavía no ha revelado la fecha de estreno.

