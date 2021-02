Spielberg gana Premio Génesis por aportes al cine

0 0

Steven Spielberg será homenajeado con el prestigioso Premio Génesis 2021 de Israel en reconocimiento a sus contribuciones al cine.

Además, su trabajo filantrópico y sus esfuerzos para preservar la memoria del Holocausto, anunciaron el miércoles los organizadores.

El premio de un millón de dólares se otorga cada año a una persona por sus logros profesionales, contribuciones a la humanidad y compromiso con los valores judíos.

Agasajados previos han donado el premio a causas filantrópicas. Spielberg, quien apenas fue notificado del honor el miércoles por la noche, no ha indicado sus planes.

El Premio Génesis 2021

“El Premio Génesis celebra el talento único de Steven Spielberg, su compromiso para hacer del mundo un lugar mejor, y su contribución inigualable para educar a las generaciones de posguerra sobre los horrores del Holocausto”, dijo Stan Polovets, cofundador y presidente de la Fundación del Premio Génesis.

Spielberg es uno de los cineastas más exitosos e influyentes de todos los tiempos, con éxitos de taquilla que incluyen “Jaws” (“Tiburón”), “E.T. the Extra Terrestrial” (“E.T., el extraterrestre”), “Raiders of the Lost Ark” (“Cazadores del arca perdida”) y “Jurassic Park” (“Parque Jurásico”).

Ha recibido tres Oscar por su trabajo en “Schindler’s List” (“La lista de Schindler”) y “Saving Private Ryan” (“Salvando al soldado Ryan”) y otros numerosos reconocimientos de la industria.

En una función en 2018 por el 25to aniversario de “Schindler’s List”, Spielberg dijo que ninguna obra lo había afectado tanto como este emblemático drama sobre el Holocausto que ganó un total de siete Premios de la Academia.

La obra que más afectó a Spielberg

“Había trauma por todos lados. Y capturamos el trauma. Uno no puede simular eso”, dijo en ese momento. “Hay secciones enteras que van más allá de cualquier cosa que haya vivido o visto a gente vivir frente a las cámaras”.

Después de esa película, por la cual no aceptó un sueldo y cuyas ganancias donó a beneficencia, Spielberg creó la USC Shoah Foundation con una dádiva de 10 millones de dólares para filmar entrevistas a sobrevivientes y testigos del Holocausto.

El proyecto ha realizado unas 55.000 entrevistas en 32 idiomas en 56 países. También trabaja para preservar la memoria de genocidios y asesinatos en masa del siglo XX en Camboya, Armenia y Ruanda.

Fundaciones y obras de caridad

Otras labores caritativas de Spielberg incluyen la Righteous Persons Foundation, creada para preservar historias judías y promover el activismo social.

La fundación ha otorgado más de 100 millones de dólares en becas para causas judías.

Asimismo, es presidente emérito de la Starlight Children’s Foundation, que ayuda a niños con enfermedades potencialmente fatales.

Ha donado 30 millones de dólares al Motion Picture and Television Fund para proveer asistencia médica a personas mayores que trabajaron en las industrias del cine y la televisión.

Y su Wunderkind Foundation apoya causas para la salud, las artes, la juventud y la educación.

Sus logros y trabajo caritativo han resultado en numerosos reconocimientos, como la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos, la Legión de Honor de Francia, la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, un título de caballero honorario de la reina Isabel II y la medalla presidencial de distinción de Israel.

La fundación de origen judío

El Premio Génesis se inauguró en 2014 y es dirigido por la Fundación del Premio Génesis, que es privada, y la oficina del presidente de la Agencia Judía, un grupo sin ánimo de lucro vinculado al gobierno israelí.

El premio es financiado con una donación de 100 millones de dólares establecida por la fundación.

Por primera vez, la fundación solicitó la opinión sobre su selección en internet. Dijo que 200.000 judíos emitieron sus votos. Aunque el comité de premios toma la decisión final, indicó que el hecho de que Spielberg recibió la mayor cantidad de votos fue un “factor determinante”.

El premio suele entregarse en una gala en Jerusalén a la que asiste el primer ministro de Israel.

Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus no está claro si se realizará este año. La ceremonia del año pasado, en honor al expreso político soviético Natan Sharansky, se hizo de manera virtual.

Entre otros ganadores previos del reconocimiento están el empresario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, el actor Michael Douglas, el violinista Itzhak Perlman, el escultor Sir Anish Kapoor, la actriz Natalie Portman, el propietario de los Patriots de New England Robert Kraft, y Sharansky.

En 2018, Portman no asistió a la ceremonia porque no quería dar la impresión de que apoyaba al primer ministro Benjamin Netanyahu. Ese mismo año, la difunta jueza de la Corte Suprema estadounidense Ruth Bader Ginsburg recibió un premio especial a la trayectoria.

AP