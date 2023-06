Stalin Valencia convocado para partidos amistosos de La Tri

A pocos días de los partidos amistosos de La Tri en Estados Unidos, Stalin Valencia fue convocado para unirse al equipo tricolor. La convocatoria de Valencia fue anunciada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol la mañana de este 14 de junio de 2023.

En el comunicado, la FEF dice que por pedido del director técnico Féliz Sánchez Bas, Valencia «viajará en las próximas horas a Estados Unidos». Según el mismo documento, el jugador acompañará como invitado a la delegación ecuatoriana en los dos partidos amistosos por la Fecha FIFA.

La convocatoria de Stalin Valencia se hizo tan solo un día después de que la FEF anunciara que el jugador Diego Palacios no se presentó a la convocatoria de la Selección en New Jersey, Estados Unidos. Hasta este 14 de junio, no se han aclarado cuáles son las razones de la ausencia del jugador.

¿Quién es Stalin Valencia?

Stalin Valencia es un futbolista esmeraldeño que juega como defensa central. Valencia tiene 19 años y actualmente juega en el Pumas de México, equipo al que pertenece desde julio de 2022. Valencia comenzó su carrera deportiva en las inferiores de Independiente del Valle y Clan Juvenil, y en 2020, llegó a Liga de Quito.

En mayo de 2023, Stalin Valencia fue convocado por Miguel Bravo a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20. En este mundial, Valencia debutó en los octavos de final ante Corea del Sur. Sin embargo, fue uno de los jugadores más criticados por fallas en la defensa.

