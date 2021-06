Stephen King confiesa que no pudo terminar de ver una película de terror

Cuando se habla sobre terror se tiene que nombrar, sí o sí, a Stephen King, el escritor de novelas de este género que es conocido por todos los amantes de la lectura e incluso por quienes solo han visto sus adaptaciones en la pantalla grande.

Stephen King dio una entrevista al cineasta Eli Roth y en la conversación reveló cuál fue la película de terror que no pudo terminar de ver.

King dijo que fue ‘El Proyecto de la Bruja de Blair’ la película que no pudo verla por completo y tuvo que pedirle a su hijo que la quitara cuando la cinta iba a la mitad de la historia. ¿Qué pasó?

«La primera vez que la vi, me encontraba en el hospital y estaba dopado. Mi hijo me trajo un casete de VHS con la película y me dijo: ‘tienes que ver esto’. A la mitad de la película dije: ‘apágala, es demasiado bizarra'», detalló Stephen King en la exclusiva a la que tuvo acceso el portal Dread Central

‘El Proyecto de la Bruja de Blair’ es una película independiente que cuenta la historia de tres jóvenes que viajan a un pueblo con el objetivo de grabar un documental sobre un asesino, pero se pierden en el bosque y todo se sale de control en medio de situaciones espeluznantes.

Esta película tuvo un presupuesto inicial de entre 35 000 y 60 000 dólares, pero recaudó más de 25 millones de dólares en taquilla y generó miles de leyendas urbanas alrededor y además marcó una forma de hacer películas con cámara subjetiva.