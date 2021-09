Hace 25 años se estrenó el primer capítulo de Blue Clues, ‘Las Pistas de Blue’ en Latinoamérica, y su éxito en niños y adolescentes marcó a varias generaciones. Por supuesto, existieron algunos presentadores a lo largo del programa, pero nadie más recordado que Steve Burns, quien hoy reaparece con su característica vestimenta.

Nick Jr., de la cadena Nickelodeon, publicó este 7 de septiembre de 2021 un video por el aniversario del programa. En él aparece Steve con un mensaje para todos aquellos que lo acompañaron en su despedida en 2002, cuando se sentó en la silla de pensar y anunció que era la hora de irse a la universidad.

“¿Recuerdas cómo, cuando éramos más jóvenes, solíamos correr y pasar el rato con Blue y encontrar pistas y hablar con el Sr. Salt y enloquecer por el correo y hacer todas las cosas divertidas?”, inicia Steve. Detrás de él, el icónico fondo en el que jugaba con el perrito ‘Blue’ para encontrar pistas para resolver algún misterio.

Y continúa: “Y luego, un día, pensé: ‘Oh, oye, ¿adivina qué? Grandes noticias, me voy. Aquí está mi hermano Joe, es tu nuevo mejor amigo ‘, y luego tomé un autobús y me fui y no nos vimos durante mucho tiempo. ¿Podemos hablar de eso? Porque me doy cuenta de que fue algo brusco “.

So about that time Steve went off to college… #BluesClues25 pic.twitter.com/O8NOM2eRjy — Nick Jr. (@nickjr) September 7, 2021

En la transición de tres episodios destinada a suavizar el golpe de su partida, Steve había presentado a su hermano Joe, quien lo reemplazaría como anfitrión. Por supuesto, la explicación de que se iba a la universidad no agradó a los fanáticos y empezaron las teorías conspirativas de su partida.

Sin ahondar mucho en ello, en el reciente video Steve destaca también el largo camino que atravesaron sus espectadores en estos últimos 25 años. “¡Y mírate a ti! Todo lo que has hecho y logrado en todo ese tiempo. Es increíble, ¿cierto? Empezamos con pistas, ¿y ahora qué? Préstamos estudiantiles, trabajos y familias. Y algo de ello ha sido un poco difícil”, dice a sus fans.

Steve concluye con el mensaje que inundó las redes sociales en las últimas horas: “Quería decirte que no hubiese podido hacer todo eso sin tu ayuda y, de hecho, toda la ayuda que me diste cuando eras más joven todavía me ayuda hasta hoy, ahora mismo. Eso es muy genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé, jamás. Y estoy muy agradecido de que aún seamos amigos”, termina el mensaje.