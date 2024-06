Mónica Heller: El país necesita eliminar cargas que no puede pagar

«El país necesita eliminar cargas que no puede pagar», dice Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, sobre los subsidios a los combustibles, la economía y el comercio en Ecuador.

«Estamos en un momento muy difícil y esas medidas, aunque no son del gusto popular y que uno no puede no ser sensible ante lo que implica para los grupos más necesitados, son medidas importantes«, insiste Heller en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas, este jueves 6 de junio de 2024.

Para la representante de la industria capitalina, el país no tiene dinero «para afrontar esa generosidad» que implican los subsidios. Detalla que el presupuesto del Estado incluye 7 500 millones de dólares para subsidios.

De esos, el 8% es para la gasolina, un tema que se trata actualmente en un plan de compensaciones que no ha sido revelado. Pero que vaticina la eliminación de la ayuda en el pago del combustible.

«Por supuesto que hay sensibilidad, pero eso no puede llevarnos a no tomar las decisiones correctas que el país necesita en este momento», apunta. Y rechaza que la medida sea tomada con base en argumentos políticos, como la candidatura de Daniel Noboa a la presidencia y su campaña para reelegirse.

Lea también:

Aunque el diesel es el rubro más alto en el costo de los subsidios, unos 1 500 millones de dólares, más del doble de lo que representa el combustible. Heller dice que el uso del diesel «está directamente relacionado con la productividad«.

Según Heller, «estás quitando el subsidio sin mayor afectación a los grupos necesitados y sin mayor afectación a la productividad«. Y aunque el plan de compensaciones no ha sido planteado oficialmente, la medida todavía favorecería a la economía del país.

Sin embargo, Heller rechaza que «vivimos apegados a los subsidios ya la pelea de quién recibe los subsidios cuando el esfuerzo del país debe estar concentrado en ser más productivos, más competitivos, generar más trabajo, mejores condiciones de vida».

«No tenemos dinero. Ecuador es un país quebrado. Cómo podemos seguir exigiendo subsidios que no podemos pagar», recalca Heller. Mientras que apunta que el déficit para este año será de 5 000 millones de dólares y la deuda ya suma 76 000 millones de dólares.

Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dice que es favorable para lidiar con la crisis. Aunque no sea una medida popular y sea tomada en un año electoral.

También en Teleamazonas: