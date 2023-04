El Sudamericano sub-17 continúa en su fase final en la capital. Ecuador, Argentina y Brasil buscan sumar puntos en la competición y son las selecciones que lideran la tabla de posiciones.

La Selección de Ecuador jugará ante Chile, este viernes 14 de abril de 2023. Los chilenos vienen de perder 2-0 sobre la Selección Argentina, mientras que la Mini Tri ya jugó ante ‘La Roja’ en el último partido de la fase previa del Sudamericano, con un marcador que terminó 1-1 y dejó clasificadas a ambas selecciones a la etapa final del torneo.

Para este encuentro, el estratega Diego Martínez ya contará con la joya tricolor, Kendry Páez, quién fue expulsado ante Chile en aquel encuentro. Martínez habló en rueda de prensa sobre el control mental de sus jugadores en partidos de alto riesgo. Señaló que el temperamento se irá puliendo con experiencia en los chicos, falencias que irán corrigiendo para los próximos encuentros.

“Los partidos del Sudamericano han sido muy intensos, sufridos. Es importante ganar en el inicio del hexagonal en el objetivo de clasificar al Mundial», declaró el estratega de la selección tricolor. El objetivo del equipo dirigido por Martínez es clasificar a la Copa del Mundo de la categoría. Sin embargo, los ecuatorianos han demostrado grandes actuaciones con un sistema de juego bastante vistoso, lo que apunta a que la Mini Tri pueda quedarse con el título del torneo.

Las otras selecciones que son favoritas a ganar el Sudamericano son Brasil y Argentina, que también arrancaron la fase final del torneo con un triunfo. Los brasileños le ganaron a la selección vinotinta 2-1 y los argentinos 2-0 sobre la de Chile.

La jornada

-Brasil vs Paraguay, a las 14:00, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado

-Argentina vs Venezuela, a las 16:30, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado

-Ecuador vs Chile, a las 19:00, en el Estadio Olímpico Atahualpa

