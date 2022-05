Suecia y Finlandia toman «históricos» pasos hacia una adhesión a la OTAN

El gobierno de Finlandia anunció el domingo su intención de entrar en la OTAN y en Suecia, el partido gobernante, socialdemócrata, dio su visto bueno a una candidatura, allanando el camino a una petición conjunta de adhesión.

Menos de tres meses después del inicio de la invasión de Ucrania lanzada por Moscú, el anuncio de Helsinki marca un contundente giro en la política de no alineamiento de Finlandia, sostenida durante más de 75 años.

«Es un día histórico. Se inicia una nueva era», dijo el presidente finlandés, Sauli Niinistö, en una rueda de prensa conjunta con la primera ministra, Sanna Marin.

El parlamento de Finlandia debe examinar el lunes el proyecto de adhesión, pero se estima que una gran mayoría apoya la iniciativa.

President @Niinisto to meet U.S. senators on Monday, 16 May in Helsinki https://t.co/yJPtQLFe0K