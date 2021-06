Sujeto abofetea al presidente de Francia Emmanuel Macron

El presidente francés Emmanuel Macron se acercó a una valla a saludar a una multitud, pero un hombre que lo saludó, le sostuvo la mano y le propinó una bofetada al mandatario.

El video del momento se ha hecho viral, mientras el sujeto fue detenido por el séquito de seguridad de Macron.

Según reportes de medios franceses, dos personas fueron arrestadas, informó Reuters.

El primer ministro Jean Castex lamentó los hechos, pero dijo que el ataque fue una afrenta a la democracia.

Las imágenes suman más de cuatro millones de reproducciones y miles de retuits.

Video: The French president Emmanuel Macron got slapped in the face while greeting people. This happened in a small town in southeastern France. pic.twitter.com/r4Xsemi2m6