Ganar alrededor de USD 6,804 por ver todos los episodios de una popular serie animada sería el trabajo soñado de muchos jóvenes. Afortunadamente el puesto existe. Lamentablemente ya está ocupado por Alexander Townley, de 26 años, a quien el pagan la mencionada cantidad por analizar los capítulos de ‘Los Simpson’,

“Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”, señaló el joven al New York Post. Con la ayuda de un bloc de notas y un bolígrafo, Townley debe “anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá”.

El nativo de Nottingham se enteró del trabajo luego de que su hermano lo etiquetó en un anuncio en línea. En él se buscaba personas para ver la creación de Matt Groening y analizar sus predicciones para el futuro, algo de lo que la serie es reconocida. Los hallazgos luego se envían a su empleador PlatinCasino.co.uk.

Cuando obtuvo el empleo, nadie le creía hasta que «comenzó a recibir donas por correo». Sin mencionar que la gente «empezó a verme menos porque siempre estoy en casa viendo ‘Los Simpson'», reflexionó, y agregó: «Algunos de mis compañeros están celosos, pero aún felices por mí».

Por supuesto, no todo es color de rosa. “Incluso ha habido semanas en las que he visto hasta 30 episodios en un día, varios días seguidos, y eso realmente es mentalmente agotador”, agregó. Actualmente, el joven televidente está en la temporada 18 de 33, con 717 episodios restantes por analizar.

Fuente | New York Post/