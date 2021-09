Supremacista blanco es sentenciado a leer obras clásicas

Ben John, joven supremacista blanco, fue sentenciado por un juez tras ser declarado culpable por posesión de documentos de armas caseras y haber descargado 70 000 archivos de supremacistas blancos.

El joven de 21 años recibió sentencia por parte del juez Timothy Spencer, quien le ordenó mantenerse alejado de documentos que tengan a un supremacista blanco como autor y dispuso que leyera obras literarias y de teatro de Jane Austen, William Shakespeare, Thomas Hardy y Charles Dickens, los clásicos.

Según el portal de noticias RT, “John, exalumno de criminología de la Universidad De Montfort, fue identificado como un potencial terrorista, por primera vez, días después de cumplir 18 años y fue referido al programa ‘Prevent’, sin embargo, continuó descargando documentos de derecha”.

En agosto de 2021, se encontró que el supremacista tenía documentos sobre bombas, armas caseras, explosivos y combate. Todos estos documentos podrían haber sido usados para un potencial acto terrorista y su sola tenencia le habría significado una condena de 15 años de prisión.

Pero el Juez a cargo del caso consideró que todo esto se “trata de una locura adolescente” y agregó que John es un joven solitario que no tiene amigos de verdad y que por esta razón su condena fue ponerlo a leer obras clásicas y alejarlo de la información supremacista.

“De acuerdo a la sentencia, el joven tendrá que volver a los tribunales cada cuatro meses para que el juez le haga una prueba de lectura tras evitar la cárcel «por los pelos», en palabras de su abogado, Harry Bentley”, publica el portal de noticias RT.

El juez le hizo una advertencia al joven sentenciado y le dijo que llegará un día en el que tenga que presentarse en el juzgado, específicamente el cuatro de enero de 2022 y que entonces le hará una prueba.

«El 4 de enero me contarás lo que has leído y te pondré a prueba. Te pondré a prueba y si creo que me estás mintiendo, sufrirás», advirtió el juez.