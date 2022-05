Sus padres la echaron de su casa por abrir OnlyFans

OnlyFans ha ganado popularidad en los últimos años, pues cada vez existen más perfiles de usuarios de todo el mundo que han encontrado en esta plataforma una fuente de ingresos. Sin embargo, muchos no están de acuerdo con el contenido que se difunde.

Por esta razón, quienes tiene un perfil se enfrentan a varios problemas, tal es el caso de Faith Lianne, una joven de 19 años que decidió hacer de esta plataforma su principal línea de trabajo, a pesar de que sus padres no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, tras convertirse en millonaria sus padres cambiaron de decisión.

A través de una entrevista a medios birtánicos, la creadora de contenido declaró que en marzo del año pasado decidió dejar la universidad para dedicarse completamente a la publicación de fotos y videos exclusivos en su perfil de OnlyFans.

«En estos días, ser un graduado parece tan sombrío sin garantías de que obtendrás un trabajo exitoso”, explicó Lianne en una entrevista con Jam Press. «No vengo de una familia adinerada y no quería comenzar mi vida con deudas de préstamos estudiantiles«, añadió.

Ella reveló que se sentó con su mamá y su papá para explicarles su alternativa para enfrentar su vida adulta, pero la pareja explotó de ira y la echaron de la casa.

«Traté de explicarles que tener un título ya no equivale al éxito que tenían cuando eran más jóvenes [Pero] me dieron un ultimátum: seguir estudiando o no vivir bajo su techo», manifestó.

Lianne dejó la casa familiar y se mudó con su hermano, quien dice que «apoyó» su nuevo estilo de vida.

UN NUEVO ESTILO DE VIDA CON ONLYFANS

Rapidamente, el OnlyFans de Lianne explotó en popularidad y acumuló decenas de miles de suscriptores. También cuenta con más de 4 millones de seguidores, entre ellos los raperos Snoop Dogg y Tyga, en Instagram, donde comparte fotografías muy sensuales.

Faith Lianne comenzó a tener una gran cantidad de ingresos por lo que no solo empezó a adquirir accesorios y ropa de marcas reconocidas mundialmente, sino también propiedades.

«Compré una casa nueva por $ 800,000 y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton (…) También gasto alrededor de $1,000 cada quince días en ropa nueva para fotos de Instagram o OnlyFans. Nunca uso lo mismo dos veces», se jactó Lianne.

Para ver el contenido de Faith Lianne en OnlyFans se debe pagar por un mes 10 dólares; por 3 meses el precio es de 16.50 dólares, y por 6 meses es de 33 dólares.

A pesar de que los padres de la joven no estuvieron de acuerdo en un principio con que iniciara en el mundo de OnlyFans, en los últimos meses se reunieron con su hija; e irónicamente ahora se mudaron a su nueva y lujosa casa.

Además, según reveló New York Post, la joven también apoya económicamente a sus padres jubilados.