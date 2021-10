Talibanes cuelgan cuerpos de supuestos criminales desde grúas

El horror regresó a las calles de las principales ciudades de Afganistán con la toma del poder del régimen de los talibanes.

La capital del país despertó con las dantescas imágenes de cuerpos, de supuestos criminales, colgados desde grúas en las avenidas más trasnsitadas.

Las cruentas imágenes que son muy similares a los periodos más violentos del régimen Talibán en el poder, allá por la década de los noventas fueron captadas por varios fotoperiodistas de agencias de noticias internacionales como AFP y Ruters.

Los hombres habrían sido asesinados por un residente cuando intentaban ingresar a su domicilio, según indicó el vicegobernador Mawlawi Shir Ahmad Muhajir, a medios internacionales.

Cuerpos colgados desde grúas

Los cuerpos fueron colgados de dos grúas en el distrito Obe en el noreste de la provincia de Herat.

La escena de ayer es similar a otra reportada hace dos semanas cuando el cuerpo sin vida de un presunto secuestrador fue colgado en una plaza en el centro de Herat.

En ese caso, policías mataron al sospechoso, uno de cuatro supuestos delincuentes que intentaron secuestrar a un padre y a su hijo.

Los cuerpos de los tres compinches fueron desplegados por otras partes de la ciudad.

El objetivo de alertar a la ciudadanía

“El objetivo de esta acción es alertar a todos los criminales que no están seguros”, dijo un miembro no identificado del grupo extremista a Associated Press sobre los colgados en septiembre.

Los talibanes asumieron el control de Afganistán en agosto, dos semanas antes de que las tropas de Estados Unidos y países asociados abandonaran completamente el país.

Los brutales castigos basados en la ley islámica parecen estar de vuelta con el retorno de la organización terrorista al poder tras 20 años de ocupación estadounidense.

Mire también