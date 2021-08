En un video publicado este miércoles por la agencia Pajhwok Afghan News en su cuenta de Twitter se ve cómo un grupo de talibanes dispara a manifestantes y golpea a algunos periodistas en la ciudad de Jalalabad, en la provincia afgana de Nangarhar.

Los manifestantes estaban defendiendo la bandera nacional, según la agencia, que informa que también se registraron manifestaciones en la ciudad de Jost.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2