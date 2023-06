Taylor Swift anuncia gira en tres países de Latinoamérica

La cantautora estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos al confirmar su gira ‘The Eras Tour’ en Latinoamérica. El anuncio lo hizo en sus redes sociales este viernes 2 de junio del 2023 con una imagen de las fechas en tres países.

«Realmente emocionada de contarte esto!! México, Argentina y Brasil: ¡Este año les traemos The Eras Tour!», escribió en la publicación. Además, dijo que Sabrina Ann Lynn participará en toda la programación de este show.

Sus seguidores de Ecuador, Colombia, Chile y otros se han mostrado decepcionados porque en este primero anuncio no se incluyó su país. Sin embargo, la interprete de ‘Haunted’ prometió abrir nuevas fechas.

Por el momento, los espectáculos confirmados se realizarán en Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro y São Paulo, en agosto y noviembre de este año. Sus fanáticos podrán obtener información sobre sus registros, preventa y sobreventa en http://taylorswift.com/tour.

