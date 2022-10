El telescopio espacial de la NASA James Webb capturó una imagen inédita de los icónicos ‘Pilares de la Creación’, una región de aspecto fantasmagórico donde se forman nuevas estrellas dentro de densas nubes de gas y polvo.

Esta nueva fotografía, difundida este miércoles 19 de octubre del 2022, «ayudará a los investigadores a renovar sus modelos de la formación estelar mediante la identificación de recuentos mucho más precisos de estrellas recién formadas».

Con el tiempo, añadió, «los científicos comenzarán a desarrollar una comprensión más clara de cómo las estrellas se forman y salen despedidas de estas nubes polvorientas en el transcurso de millones de años».

This is what you’ve waited for.



Journey with us through Webb’s breathtaking view of the Pillars of Creation, where scores of newly formed stars glisten like dewdrops among floating, translucent columns of gas and dust: https://t.co/5ea1kCzU5x



Here’s your guided tour ⬇️ pic.twitter.com/jFiDDrMUPl