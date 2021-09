Lo único que hace mejor un día de elevar cometa con los amigos es un poco de música para disfrutar del momento como se debe.

¡Es temporada de cometas! Es hora de desempolvar nuestras cometas, armarlas con dificultad y enrollar los metros y metros de piola; es hora de llamar a nuestra familia y amigos y decirles que nos encuentren en ese parque donde el viento siempre pega bien.

Es hora de comprar algunos refrigerios, preparar algo de música y alistarnos para una tarde de vuelo, muy por encima de todas las preocupaciones que tenemos acá abajo en la tierra.

Para esta temporada en la que queremos mandar a volar todos nuestros problemas y disfrutar del sol, el viento y la buena compañía, les traemos una playlist que captura la alegría de las cometas. Desde la libertad que nos hace sentir mandar al demonio todos nuestros problemas con canciones como Good 4 u de Olivia Rodrigo y Demons de Imagine Dragons, hasta la felicidad que nos trae celebrar por lo alto sin ningún motivo con Just dance de Lady Gaga y Party in the U.S.A. de Miley Cyrus.

Festival de cometas

Desde el melancólico sonido de Billie Eilish en Happier than ever , hasta lo rítmico y romántico que suena la mezcla retro de Take my breath de The Weeknd. ¡Este es el sonido que nos pone a volar!

Saquemosle provecho a los vientos y al buen clima para volar cometa, para pasar la tarde con la gente que queremos… y para escuchar la asombrosa música que trae esta playlist y que nos hace soltar en el viento todas nuestras tristezas.

