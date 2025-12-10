Actualizada: 10 dic 2025 - 10:06
Compartir
Baloncesto en silla de ruedas
Cada jugador tiene su propia historia, pero, para todos, este deporte representa una oportunidad, una esperanza y una comunidad que se apoya, motiva y acompaña.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 10 dic 2025 - 10:06
Compartir
Cada jugador tiene su propia historia, pero, para todos, este deporte representa una oportunidad, una esperanza y una comunidad que se apoya, motiva y acompaña.