Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Día a Día

Actualizada: 11 dic 2025 - 11:43

Catequilla y el verdadero centro del mundo

La famosa línea equinoccial no está donde siempre creímos: la tecnología moderna confirma que el paralelo cero se ubica unos metros más al norte, en Catequilla.

Nuestra TV