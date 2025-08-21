Actualizada: 21 ago 2025 - 11:15
Compartir
Consuelito Vargas ha unido culturas y generaciones desde Argentina hasta Ecuador
La historia de una leyenda viva de la música latinoamericana que sigue resonando en el corazón de los ecuatorianos.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 21 ago 2025 - 11:15
Compartir
La historia de una leyenda viva de la música latinoamericana que sigue resonando en el corazón de los ecuatorianos.