Actualizada: 27 nov 2025 - 13:28
Compartir
Estambul, cruce de mundos: donde Europa y Asia se encuentran
En sus bazares conviven culturas, regateos y descubrimientos que van desde valiosas joyas hasta especias llenas de color y aroma.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 27 nov 2025 - 13:28
Compartir
En sus bazares conviven culturas, regateos y descubrimientos que van desde valiosas joyas hasta especias llenas de color y aroma.