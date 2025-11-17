Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Día a Día

Actualizada: 17 nov 2025 - 13:20

Mario Villagrán: cuando la edad no detiene los sueños

Con un Récord Guinness por conquistar el K2, Mario Villagrán demuestra que nunca es tarde para desafiar la altura ni para reinventarse.

