Actualizada: 05 ene 2026 - 12:23
Compartir
El mundo del coleccionismo
Entre ferias y hallazgos, los coleccionistas buscan y preservan reliquias que han sobrevivido al tiempo. Un oficio silencioso que implica memoria, cuidado y una pasión.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 05 ene 2026 - 12:23
Compartir
Entre ferias y hallazgos, los coleccionistas buscan y preservan reliquias que han sobrevivido al tiempo. Un oficio silencioso que implica memoria, cuidado y una pasión.