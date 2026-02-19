Actualizada: 19 feb 2026 - 12:35
Compartir
Ortiga: usos y precauciones
Aunque le temen porque pica, la ortiga ha sido muy utilizada en la medicina tradicional. Hoy la ciencia investiga sus propiedades y efectos en la salud.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 19 feb 2026 - 12:35
Compartir
Aunque le temen porque pica, la ortiga ha sido muy utilizada en la medicina tradicional. Hoy la ciencia investiga sus propiedades y efectos en la salud.