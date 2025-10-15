Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 15 oct 2025 - 14:27

Susana Reyes: medio siglo de danza y arte

Pionera de la danza contemporánea en Ecuador, Susana Reyes ha dedicado más de cincuenta años al arte en movimiento. Les contamos su historia y pasión compartida. 

