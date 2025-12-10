Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Día a Día

Actualizada: 10 dic 2025 - 10:05

La última hojalatera de La Ronda

Martha mantiene vivo un oficio que marcó la infancia de muchas generaciones capitalinas. Hoy, entre recuerdos y latas, es la última guardiana de esta tradición en la Ronda.

Nuestra TV