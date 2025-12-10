Actualizada: 10 dic 2025 - 10:05
Compartir
La última hojalatera de La Ronda
Martha mantiene vivo un oficio que marcó la infancia de muchas generaciones capitalinas. Hoy, entre recuerdos y latas, es la última guardiana de esta tradición en la Ronda.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 10 dic 2025 - 10:05
Compartir
Martha mantiene vivo un oficio que marcó la infancia de muchas generaciones capitalinas. Hoy, entre recuerdos y latas, es la última guardiana de esta tradición en la Ronda.