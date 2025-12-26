Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Día a Día

Actualizada: 26 dic 2025 - 16:53

Víctor Sisa y sus arpas

Le llaman maestro no solo por su música, sino por la destreza con la que transforma madera en arpas monumentales. 

Nuestra TV