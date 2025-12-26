Actualizada: 26 dic 2025 - 16:53
Víctor Sisa y sus arpas
Le llaman maestro no solo por su música, sino por la destreza con la que transforma madera en arpas monumentales.
