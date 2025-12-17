Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 17 dic 2025 - 09:33

Vísceras que abren el apetito

En Ecuador, las menudencias dejaron de ser un descarte para convertirse en identidad: la guatita, la tripa mishqui o el caldo de 31 se disfrutan con gusto.

