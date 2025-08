Estas son las 10 películas más taquilleras de la historia del cine hasta 2025

A lo largo de la historia cinematográfica, miles de películas han llegado a la pantalla grande, pero solo algunas lograron conquistar al mundo entero y conseguir récords en recaudación.

Hasta julio de 2025, estas son las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas por Box Office Mojo e IMDb, plataformas que recipilan y analizan los datos de taquilla de todo el mundo.

En la lista de películas que lograron superar los 1 000 millones de dólares en taquilla mundial están éxitos de franquicias establecidas con superhéroes, películas animadas de Disney y Pixar, entre otros.

Las 10 películas con mayor recaudación en la historia son:

1. Avatar

En el primer lugar se mantiene ‘Avatar’, que se estrenó en 2009 y fue dirigida por James Cameron. Este film recaudó un total de 2 923 millones de dólares en el mundo.

Esta epopeya de ciencia ficción ambientada en el mundo de Pandora revolucionó el uso del 3D y la tecnología de captura de movimiento, lo que atrajo a millones de espectadores a las salas de cine.

2. Avengers: Endgame

'Avengers: Endgame' se estrenó en 2019 y forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Esta película recaudó 2 799 millones de dólares.

El film dirigido por Anthony y Joe Russo se convirtió en un fenómeno cultural, con fanáticos abarrotando salas para despedirse de superhéroes icónicos como Iron Man y Capitán América.

3. Avatar: El Camino del Agua

La secuela del director James Cameron, 'Avatar: The Way of Water' se estrenó en las salas de cine en 2022 y logró sumar 2 320 millones de dólares en taquilla. La película superó expectativas y confirmó que el mundo de los Na’vi sigue cautivando audiencias.

4. Titanic

Otro clásico del mismo director Cameron es la afamada película 'Titanic', que se estrenó en 1997. La historia de amor entre Jack y Rose, ambientada en el fatídico hundimiento del transatlántico, acumuló 2 264 millones de dólares. Este drama romántico no solo ganó múltiples premios Óscar, sino que se mantuvo durante años como la película más taquillera de la historia.

La película "Titanic", dirigida por James Cameron, ganó un total de 11 premios Oscar en la ceremonia de 1998. Internet

5. Ne Zha 2

La película china 'Ne Zha 2' se estrenó en febrero del 2025 y ha recaudado aproximadamente 2 126 millones de dólares. Esta cinta animada se convirtió en un éxito absoluto en Asia y también ha conquistado mercados internacionales.

6. Star Wars: El Despertar de la Fuerza

'Star Wars: Episodio VII-El Despertar de la Fuerza' se estrenó en el 2015. El esperado regreso de la saga galáctica generó una ola de nostalgia y recaudó 2 071 millones de dólares. Fue el primer episodio producido por Disney tras la compra de Lucasfilm.

Star Wars: El Despertar de la Fuerza es una película de acción y ciencia ficción Internet

7. Avengers: Infinity War

'Avengers: Infinity War', del Universo Marvel, vio la luz en 2018 y sumó 2 052 millones de dólares en ingresos. Su final impactante dejó al público en vilo y cimentó el camino para 'Endgame'.

8. Spider-Man: Sin Camino a Casa

'Spider-Man: No Way Home' se estrenó en el 2021 y alcanzó los 1 926 millones de dólares en taquilla. Este éxito sin precedentes en plena pandemia trajo de regreso a tres generaciones del Hombre Araña y se convirtió en un fenómeno global de taquilla.

9. Intensamente 2

'Intensamente 2' (Inside Out 2) se estrenó en el 2024. La esperada secuela de Pixar logró conectar emocionalmente con el público y obtuvo una taquilla de 1 675 millones de dólares. Se consolidó como una de las películas animadas más exitosas de la historia.

10. Jurassic World

'Jurassic World' es del 2015 y tuvo 1 671 millones de dólares en trecaudación. Este relanzamiento de la franquicia de dinosaurios revivió la emoción de la película original de los años 90 y gozó de buena recepción comercial.