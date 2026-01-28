La película ecuatoriana 'Nosotros, mi papá y el perro' se estrenará el 5 de febrero de 2026.

El dramedy de la historia de Sebastián, un profesor universitario cuya vida da un giro inesperado en medio de situaciones cotidianas, cómicas y dramáticas, se estrenará el 5 de febrero de 2026.

La película ecuatoriana 'Nosotros, mi papá y el perro' es la primera en abordar abiertamente la crisis de la mediana edad que ocurre entre los 40 y 50 años, y afecta en este caso a Sebastián.

Según su director, Pablo Arturo Suárez, la historia muestra diálogos cargados de cotidianidad a través de una mirada íntima y ensible que conecta con el público de manera cercana.

En el film ecuatoriano también se pondrá en escena el vínculo con la pareja y las relaciones familiares. Muestra la masculinidad desde la vulnerabilidad, errores, desisiones desacertadas y emociones contenidas.

Sebastián, interpretado por Alejandro Fajardo, es despedido de su trabajo como profesor universitario tras mantener una relación sentimental con una estudiante. Desde allí parte su conflicto ante una vida que se siente perdida.

Esta historia, calificada por Suárez como un "caballo desbocado", muestra al hombre maduro en medio de conflictos propios de su edad, y con su familia y un matrimonio en crisis.

La película plantea preguntas incómodas pero necesarias: ¿el amor se termina?, ¿cómo se enfrenta un divorcio?, ¿qué lugar ocupa la mujer como madre y compañera en esta etapa?, ¿cómo viven los hombres la crisis de la mediana edad?

La historia no estaría completa sin el amigo peludo de cuatro patas, el perro. Este pequeño funge como testigo silencioso del paso del tiempo y las transformaciones emocionales en la familia.

Esta comedia de humor negro ya ha sido reconocida como Mejor Película en el International New York Film Festival – Diamond Globe Awards, de Estados Unidos. Además obtuvo el premio del Jurado en el Festival de Cine de Rengo, de Chile.

Para 2026 ha sido seleccionada en Latino & Native American Film Festival y Santander Festival Internacional de Cine Independiente y Houston Latino Film Festival.

Dentro del elenco están también Carolina Pérez Flor, Monserrat Astudillo, junto a otros destacados actores en una película cuyo guión fue escrito por Suárez, junto al comediante Ave Jaramillo y Daniela Granja.