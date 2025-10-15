En Corto Emisión Central del lunes 13 de octubre del 2025

En Corto Emisión Central del martes 14 de octubre del 2025

En Corto Emisión Estelar del martes 14 de octubre del 2025

En Corto Emisión Central del miércoles 15 de octubre del 2025

Revise las noticias de farándula en la Emisión Central de este miércoles 15 de octubre del 2025. Con Renata Salem.