EN VIVO: Nadia Mejía en la gala final del Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre

Nadia Mejía busca la primera corona del Miss Universo para Ecuador. La gala final se realiza este jueves 20 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Tailandia.

Durante las últimas semanas, las delegadas de 120 países participaron en la gala entrevistas con el jurado, recorridos, sesiones de fotos con marcas y la gala preliminar. Todas estas actividades sumaron puntos para definir a la ganadora.

La nueva reina sucederá a la danesa Victoria Kjaer, quien obtuvo el título en 2024 en México y durante su año de reinado visitó cerca de 30 países como imagen de la organización.

La representante ecuatoriana de 29 años ha conquistado Tailandia y las redes sociales con su trajes en cada actividad. Además destacó en la preliminar con el traje típico que representó al piquero de patas azules y con su pasarela en un traje de baño amarillo y vestido celeste.

Nadia se presenta con fuerza en Tailandia A las 20:09 (Hora Ecuador) se presentó Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, gritando su nombre y el de su país. Todas usaron un traje plateado.