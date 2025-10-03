Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Entretenimiento

Oktoberfest 2025 en la Ciudad Mitad del Mundo se realizará hasta el dominfo 5 de octubre

Swing Original Monks, Nervo y Sonora Dinamita se presentarán en el Oktoberfest 2025. Las entradas para el 4 de octubre se agotaron.

La Mitad del Mundo atrae a miles de turistas en Ecuador

Cortesía

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

03 oct 2025 - 12:33

Unirse a Whatsapp

El Oktoberfest 2025 en la Ciudad Mitad del Mundo empezó el viernes 3 y se extenderá hasta el domingo 5 de octubre del 2025. Cerveza artesanal, emprendimientos, gastronomía y artistas.

La fiesta, el sabor y la tradición estarán presente en este evento que contará con más de 90 emprendimientos. Los asistentes podrán disfrutrar de diferentes estilos de cervezas artesanales, productos agroindustriales y artesanales, helados, postres, y juegos y actividades para niños y adultos. 

Artistas que se presentarán

Además, Swing Original Monks, Nervo y Sonora Dinamita realizarán shows estelares el 3, 4 y 5 de octubre, respectivamente. 

Akira Ultra, The Vintage  Blue Band, Alisha Kur, Blush, Diego Narváez, Luis Castelly, Katherine Loaiza, Andrés Volta, La Tuna, Flamenco Rumba, Carmen Domínguez y Trío Pichincha también participarán en el evento.  

¿Cómo comprar las entradas?

Los ciudadanos pueden comprar los boletos en el siguiente link:  https://ow.ly/mJK250X6lCH. No obstante, la Prefectura de Pichincha anunció que las entradas se agotaron para el sábado 4 de octubre. 

Los precios para el evento son: 

  • Adultos: 5 dólares
  • Niños y adultos mayores: 2,50 dólares 
  • Personas con discapacidad: 2,50 dólares

Te puede interesar