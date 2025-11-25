Snoop Dogg comparte video cómico grabado en Ecuador y causa revuelo en redes sociales

El rapero estadounidense Snoop Dogg causó revuelo en redes sociales al compartir un video cómico grabado en Ecuador. Decenas de fanáticos lo invitaron a visitar el Ecuador.

Snoop Dogg difundió el video el lunes 24 de noviembre del 2025. En las imágenes se observa a un mimo imitar a varias personas que estaban circulando por una calle de Guayaquil, mientras se desarrollaba un desfile.

Con una inusual vestimenta y estilo, el mimo imitaba a detalla a cada mujer u hombre. Incluso, una ciudadana optó por grabar con celular para evitar que copiara sus movimientos.

Decenas de ciudadanos disfrutaron del momento y entre risas esperaban que el desfile se realizara.

Snoop Dogg se limitó a compartir el video con varias caras llorando de la risa. De inmediato, sus seguidores ecuatorianos identificaron que el material audiovisual fue grabado en Guayaquil y lo invitaron a realizar turismo en Ecuador.

"Te esperamos con un encebollado"; "Mi lindo Guayaquiiiiil"; "Esto solo pasa en Ecuador"; " Gracias @snoopdogg por apoyar el talento de nuestra querida ciudad de Guayaquil", son algunos de los comentarios que se repitieron en el video que cuenta con más de 94 000 likes.

El personaje protagonista del video es conocido como el 'Mimo cómico' en redes sociales. Sus videos se difunden de forma masiva y los internautas felicitan su creatividad y talento para imitar a cada persona.

El estadounidense 54 años de edad acostumbra a compartir videos virales en sus redes sociales, sobre todo enfocados en el humor. Pero esta es la primera vez que comparte un clip ecuatoriano.