Google lanza una herramienta para detectar llamadas falsas y evitar estafas con IA

Google incorporó Fake Call Detection en Android para advertir sobre llamadas que podrían suplantar la identidad de contactos conocidos.

Google incorporó una herramienta de seguridad en Android para proteger a los usuarios de las llamadas fraudulentas. Se trata de Fake Call Detection, una función que verifica si una llamada proviene realmente del teléfono de un familiar, amigo u otro contacto conocido.

La tecnología busca combatir una modalidad de estafa en la que los delincuentes falsifican números telefónicos y utilizan inteligencia artificial (IA) para imitar voces y solicitar dinero o información personal.

La herramienta fue presentada oficialmente el 2 de junio de 2026 y comenzó a implementarse de forma progresiva en dispositivos Android compatibles.

¿Cómo funciona la herramienta de Google para detectar llamadas falsas?

Fake Call Detection utiliza un sistema de verificación digital entre dispositivos para comprobar la identidad de quien llama.

Cuando una persona recibe una llamada de un contacto guardado, el sistema verifica mediante una señal cifrada si la comunicación se origina realmente desde el dispositivo de esa persona.

Si detecta que el número podría estar siendo suplantado, Android muestra una advertencia en la pantalla para que el usuario pueda finalizar la llamada.

La herramienta utiliza los servicios de comunicación enriquecida (RCS), una tecnología que permite realizar esta comprobación mediante señales cifradas de extremo a extremo.

Google aclaró que la función no necesita escuchar las conversaciones ni analizar las voces para detectar una posible suplantación.

¿Qué celulares pueden utilizar Fake Call Detection?

Google anunció que la herramienta estaría disponible progresivamente para dispositivos con Android 12 o versiones posteriores, comenzando por los teléfonos Pixel.

Para su funcionamiento se requiere:

Tener instalada la aplicación Teléfono de Google

Tener instalada la aplicación Teléfono de Google Contar con Contactos y Mensajes de Google

Contar con Contactos y Mensajes de Google Tener habilitada la tecnología RCS en Mensajes de Google

Tener habilitada la tecnología RCS en Mensajes de Google Que tanto quien llama como quien recibe la llamada utilicen Teléfono de Google

La función está diseñada para activarse automáticamente en los dispositivos compatibles, aunque puede deshabilitarse desde la configuración de la aplicación.

Su disponibilidad puede variar según el dispositivo y la implementación de las actualizaciones.

¿Puede Google detectar las voces creadas con inteligencia artificial?

La herramienta no identifica directamente si una voz fue clonada mediante inteligencia artificial. Su función consiste en comprobar si la llamada realmente se origina desde el teléfono del contacto que aparece en pantalla.

La herramienta no identifica directamente si una voz fue clonada mediante inteligencia artificial. Su función consiste en comprobar si la llamada realmente se origina desde el teléfono del contacto que aparece en pantalla.

Esta protección es distinta de otras funciones de Google que utilizan inteligencia artificial para identificar patrones sospechosos durante las conversaciones.