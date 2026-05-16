El primer aeropuerto con temática de Pokémon abrirá en julio sus puertas en Japón

Japón inaugurará el próximo 7 de julio el primer aeropuerto con temática de Pokémon, una apuesta turística que busca revitalizar la península de Noto, una de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en 2024.

La terminal, ubicada en la prefectura de Ishikawa, pasará a llamarse Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You y contará con decoración inspirada en la popular franquicia japonesa.

Pikachu y más de 100 Pokémon en el aeropuerto

Entre las principales atracciones del lugar destacará un enorme globo de Pikachu sobre un avión, acompañado por más de cien Pokémon de tipo volador distribuidos en distintas áreas de la terminal.

Además, el vestíbulo de llegada tendrá figuras tridimensionales de Pikachu, Plusle y Minun, junto a espacios decorados con elementos inspirados en la naturaleza de Noto.

El aeropuerto también incluirá un restaurante temático, productos exclusivos y una tienda oficial con artículos coleccionables relacionados con Pokémon.

Buscan recuperar el turismo tras el terremoto

Las autoridades japonesas señalaron que el proyecto forma parte de una estrategia para recuperar el flujo de visitantes tras el terremoto y tsunami que golpearon la región el 1 de enero de 2024 y dejaron más de 200 fallecidos.

Como parte de la iniciativa, también circularán autobuses decorados con temática Pokémon que conectarán el aeropuerto con distintas zonas turísticas y complejos termales de la región.

Antes del desastre natural, el aeropuerto registraba más de 121 mil pasajeros al año. Sin embargo, la cifra cayó considerablemente tras el sismo, por lo que esperan que esta nueva propuesta ayude a reactivar la economía y el turismo local.