The Weeknd lanza su álbum «The HighLights»

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 4 Segundos

The Weeknd lanzó su álbum «The Highlights» que recopila 18 temas que han marcado la exitosa carrera del artista a lo largo de la última década.

Este álbum ofrece a sus fanáticos una rica incursión en algunos de los mejores y favoritos temas del icónico artista.

«I Feel It Coming», «Starboy», «The Hills» o su mítico tema, «Can’t Feel My Face», son algunos de los éxitos que forman parte de este nuevo proyecto discográfico del artista.

La portada de «The Highlights» mantiene la temática de «After Hours», el pelo afro y su característica americana roja.

A pesar de que este nuevo álbum es un recopilatorio de éxitos y no contener material nuevo o inédito ha tenido gran acogida a nivel mundial.

THE WEEKND EN EL SUPER BOWL

The Weeknd realizará el show de medio tiempo de Super Bowl de este año, que se celebrará en Tampa (Florida) el 7 de febrero.

El astro del pop dijo que ofrecerá un show apto para toda la familia cuando suba al escenario en el estadio Raymond James. El Super Bowl se disputará entre los actuales campeones, los Chiefs de Kansas City, y los Buccaneers de Tampa Bay en Tampa, Florida.

CARRERA MUSICAL

The Weeknd alcanzó la cima de popularidad con el éxito «Can’t Feel My Face», incluida en su segundo álbum de estudio, «Beauty Behind the Madness», que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Ha tenido otros tres álbumes populares, incluyendo el más reciente, «After Hours», lanzado en marzo.

El año pasado, encabezó la lista Hot 100 de Billboard por quinta ocasión con el sencillo «Blinding Lights«; además fue la canción más escuchada en el mundo en 2020, según Spotify.

También ganó Grammys por su álbum «Starboy» y la canción «Earned It (Fifty Shades of Grey)».