Este es el legado y la razón de ser de uno de los artistas más influyentes del pop en los últimos años. Este es el sonido que ha llevado a The Weeknd a lo más alto.

Abel Makkonen Tesfaye, un joven de ascendencia etíope y nacido en Canadá, tuvo varios nombres artísticos en su adolescencia, en los años en los que se empezó a aventurar a crear música: por un tiempo fue The Noise, en otras ocasiones se hizo llamar Kin Kane. Ninguno pegó realmente, hasta que empezó a subir algunas canciones a una pequeña cuenta en una plataforma…

El nombre de su cuenta era The Weeknd.

Hoy día, The Weeknd pasó de ser el simple nombre de una cuenta de YouTube a convertirse en uno de los referentes del pop contemporáneo. Para examinar cómo llegó a este punto, traemos una playlist de Spotify que recorre toda su carrera musical, su ecléctica e impresionante discografía. Desde aquellas primeras canciones que nos presentaron su particular sonido, como la sensual Can’t feel my face y The hills; pasando por su explosión de fama y sonido que nos trajo temas como I feel it coming; llegando hasta esas letras melancólicas que se mezclan con sonidos irresistibles de synth pop, como la popular Blinding lights y su reciente éxito Take my breath.

Esta es una seleciión musical hecha para entender y disfrutar de lo que llevó a este joven canadiense a lo más alto del mundo de la música; para sentir con nuestros oídos y nuestros pies lo que hace a The Weeknd un artista como ningún otro.

SPOTIFY: The Weeknd: Lo Mejor

DEEZER: The Weeknd: Lo Mejor

