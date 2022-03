Tiktoker es agredido por hacer una broma a la víctima equivocada

El tiktoker Jay Kinda Funny intentó realizar una broma a un hombre en una ferretería, pero todo resultó mal, tanto que fue agredido.

Jay, quien es conocido por realizar este tipo de contenido en la popular red social china, llegó hasta la ferretería para hacer la broma a un desconocido sin saber que él reaccionaría de una forma agresiva.

El bromista usó un tubo de PVC como un mégafono largo, que ha usado en videos anteriores para asustar a varias personas. Incluso en algunos de los videos varios hombres se moestraron molestos y ya lo intentaron agredir.

A diferencia de otras ocasiones no tuvo tiempo para concluir la broma pues el sujeto tan pronto como sintió el objeto se molestó demasiado, lo levantó, lo arrojó al suelo y le realizó una llave en el cuello para inmovilizarle.

En las imágenes se observa como el tiktoker asustado grita que era solo una broma. Y segundos después, el sujeto lo soltó.

En Twitter, Jay publicó el video acompañado dle siguiente mensaje: «Esto no terminó bien para mí».

This didn’t end well for me #fyp pic.twitter.com/J7M1MpGrDA