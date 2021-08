Un ligue más seguro es lo que propone la aplicación de citas ‘Tinder’ con una nueva función de verificación de documentos de identidad. Cuando se llegue a aplicar, los usuarios podrán introducir y validar su cédula de identidad para, entre otras cosas, evitar los perfiles falsos.

Esta nueva opción ya se estaba probando en Japón desde el año 2019 y tal parecer que ha dado buenos resultados. Por ello, la empresa se ha comprometido a que esta función llegue a todos los países durante «los próximos trimestres».

Se detalla, en un comunicado, que se estaría evaluando qué documentos son los más adecuados en cada país y adaptarse a las regulaciones locales. Lo que sí es un hecho es que la verificación de documentos será voluntaria ya que se reconoce que este proceso puede llegar a ser ‘complejo’ para los usuarios..

«Sabemos que en muchas partes del mundo y dentro de comunidades tradicionalmente marginadas, las personas pueden tener razones de peso por las que no pueden o no quieren compartir su identidad del mundo real con una plataforma en línea», ha reconocido Tracey Breeden, vicepresidenta de Seguridad y defensa social en Match Group, matriz de Tinder. Hasta ahora no se ha anunciado una fecha clara del lanzamiento de esta función.

