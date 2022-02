Tinnitus, el nuevo síntoma identificado en contagiados por covid-19

En un estudio, realizado por un grupo de expertos de la Universidad de Stanford y publicado por la revista Communications Medicine, se detectó el tinnitus como un nuevo síntoma en infectados por covid-19.

Según explica la Clínica Mayo, el tinnitus se presenta como un zumbido, silbido, latidos o golpes en los oídos que solo escucha la persona que padece la afección.

Asimismo señala que para muchas personas, «el tinnitus mejora con el tratamiento de la causa subyacente o con otros que reducen o tapan el ruido, lo que hace que se perciba menos». Sin embargo, recomienda que se realice una evaluación médica para evaluar y monitorear la salud del paciente.

El tinnitus se describe, por lo general, como un zumbido en los oídos, pero puede causar otros tipos de ruidos:

En la mayoría de las personas con tinnitus, este es subjetivo, es decir que solo lo escucha esa persona. El ruido del tinnitus puede variar de tono, desde un rugido bajo hasta un chillido alto, y se puede oír en uno o en ambos oídos.

Y en algunos casos, el sonido puede ser tan alto que puede interferir en tu capacidad de concentración o de oír un sonido externo.

Al principio de la pandemia, la doctora Konstantina Stankovic, del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Stanford y quién dirigió el estudio, se sorprendió cuando empezó a atender en su clínica de Massachusetts a pacientes expuestos al coronavirus que se quejaban de pérdida de audición, zumbidos en los oídos o tinnitus y mareos.

Sin embargo, tras meses de investigación, los expertos hallaron una relación directa entre el coronavirus y los trastornos auditivos y del equilibrio.

“Nuestro estudio demostró que el virus SARS-CoV-2 que causa del covid-19 puede infectar directamente el oído interno”, aseguró la experta.

“Sorprendentemente, estos síntomas también pueden aparecer en pacientes que han sido vacunados con la dosis completa (…) El dolor de oído se está convirtiendo en un signo común de infección”, añadió.

"Our study showed evidence that the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19 can directly infect the inner ear," said Konstantina Stankovic, MD, PhD, an inner ear researcher, and chair of the otolaryngology department. https://t.co/IdNO7NrKM6#COVID19 #Otolaryngology