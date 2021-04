La normal actividad en Maryland se vio afectada este martes por la mañana, debido a un tiroteo registrado en el condado de Frederick.

Según información preliminar de las autoridades de Estados Unidos, la policía de Frederick informó que hay dos víctimas mortales.

Además, un sospechoso de estar atrás de este tiroteo en Maryland también fue neutralizado.

Al momento se espera que las autoridades den más detalles del suceso en una rueda de prensa, a las 10:30.

We are on scene responding to an active shooter in the 8400 block of Progress Drive. Currently there are two victims and one suspect is down.