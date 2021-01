Todos quiere ser ya Gato Jazz

0 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 23 Segundos

La personalidad del jazz se resume en estos pequeños tigres que viven en nuestras casas; y esta música, tan calma como salvaje, puede cautivar a toda mascota o persona que la escuche.

En los años veinte se le decían “cat”, o “gato”, a los músicos de jazz más cool que había.

¿Cómo no hacerlo? Se escurrían en la noche a los clubes de jazz de la ciudad; siempre “caían sobre sus pies”, eran recursivos, pues, aunque pocos eran exitosos al punto de tener dinero en sus bolsillos, siempre se las apañaban para tener dónde dormir o qué comer.

Y aunque se la pasaban saltando de fiesta en fiesta, su comportamiento solía ser solitario y distante.

Incluso entre quienes bailan swing jazz es común identificarse con los gatos. Como los felinos, es un baile que exige moverse con el peso en el metatarso.

Por eso es que no tenemos pruebas pero tampoco tenemos dudas de que esta playlist llena de jazz será la lista de música favorita de tu gato.

El sonido de clásicos como Fly me to the moon con la voz y el talento de Diana Krall, el ritmo innegable de Jeff Goldblum al momento de interpretar Four on six / Broken english junto a The Mildred Snitzer Orchestra y Anna Calvi, la manera en la que Ravi Coltrane muestra que en verdad es hijo de su padre en piezas como Marilyn & Tammy… esta lista lo tiene todo para evocar el espíritu del felino más travieso y para captar la atención tanto de cuadrúpedos traviesos como de sus dueños.

Es que esta playlist puede cautivar a cualquiera. El jazz y el swing son tan buena música, que quizá hasta le gusten a tu perro.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí