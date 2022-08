Abandonar temporalmente las redes sociales para Tom Holland, protagonista de Spider-Man, es una decisión consciente que hace en pro de su salud mental. El actor anunció este domingo 14 de agosto de 2022 que dejará de lado plataformas como Instagram y Twitter ya que son ‘perjudiciales’ para su vida.

En un video publicado en Instagram, Holland dijo: «Cuando leo cosas sobre mí en línea me siento atrapado y entro en un espiral y, en última instancia, son perjudiciales para mi estado mental”. Sostiene que por estas razones decidió dar un paso atrás y ‘eliminar la aplicación”, refiriéndose a Instagram.

Rápidamente su post se llenó en mensajes y comentarios de sus más de 67 millones de seguidores. Uno de los comentarios fue de la estrella del pop Justin Bieber, quien previamente ha hablado sobre sus propios problemas de salud mental. Él respondió: «Te amo, hombre».

El actor no precisa cuánto tiempo estará lejos de las redes sociales. No obstante, en la descripción del video, Holland aprovechó para promover una organización benéfica dedicada a fomentar una buena salud mental entre los adolescentes.

Tras el estreno de Spider-Man: No Way Home, tanto Holland como su actual pareja, la actriz y cantante Zendaya, han sido el blanco de rumores. Uno de los más recientes apuntaba a que Zendaya estaba embarazada de Holland, algo que la protagonista de Euphoria salió a desmentir. «Inventando cosas sin razón. Ven ahora, esto es por qué me quedo fuera de Twitter. Solo inventando cosas sin razón… (de manera) semanal”.

Otros artistas como Ed Sheeran, Camila Cabello y Demi Lovato anunciaron en anteriores ocasiones decisiones similares. La más reciente llegó de la actriz y cantante Selena Gómez, quien señaló que las redes sociales han sido «terribles» para su generación e instó a sus seguidores a establecer límites de tiempo a sus actividades en línea.

Con información de | BBC/People