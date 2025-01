Tomás Delgado: Estoy en casa, hay ‘Vecina’ para rato

«No se preocupen, estamos bien. Quiero agradecer el cariño que le tienen a este artista y este personaje (‘La Vecina’)». Con estas palabras el actor ecuatoriano Tomás Delgado confirmó que salió del hospital y se encuentra fuera de peligro.

El anuncio lo realizó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram la noche del jueves 9 de enero del 2025. También brindó detalles de lo ocurrido y agradeció el cariño del público en los últimos días.

«Por el respeto y la consideración que les tengo me veo en la obligación de aclararles que si sufrí un quebranto de salud pero que la bendición de Dios es siempre más grande», escribió en la publicación.

Tomás Delgado dijo que estuvo internado en terapia media tras sentir un fuerte dolor en el pecho el martes, 7 de enero del 2025, y estuvo en observación hasta el jueves.

«Saltaron las alarmas de unos picos en la cuestión de mi corazón. Gracias a Dios no paso nada porque estuve en observación durante todo estos días. La doctora me dijo que no tenía un problema en el corazón, que lo que tenía angina inestable que le causó esos picos», reveló.

Por esta situación y al tener diabetes tipo dos, Tomás Delgado indicó que se tomará unos días de descanso para continuar con sus proyectos. «Gracias a Dios no tengo ningún problema en el corazón porque mi corazón es de mi público. Todavía hay Vecina para rato«, sentenció.

