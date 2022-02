En medio de todo el trabajo que nos drena día tras día, no olvides tomarte un break con la mejor música para relajarte y dejar las preocupaciones a un lado.

Tómate un break, lo mereces. Esos cincuenta correos que toca mandar pueden esperar un poco a que estires las piernas un rato, o puedes descansar un segundo después de cocinar una cena entera para toda la familia; date un segundo para respirar en medio de todas las tareas del hogar, tómate un té apenas llegues a casa después de trabajar.

Sabemos que es difícil ponerse en la mentalidad de no hacer nada, de no preocuparse por quince minutos por todo lo que queda por hacer, así que vinimos a echarle una mano con esta playlist de Teleamazonas. Esta es una selección musical hecha para descansar, canciones y artistas que nos transportan a lugares mucho más calmados, que nos hacen olvidar todos nuestros problemas… al menos por un rato. La potente voz de Nina Simone arrullándonos mientra suenan vientos ominosos en Feeling good , la inocente alegría de Creedence Clearwater Revival cuando cantan “have you ever seen the rain?”; las armonías de los Beach Boys, la sutil forma de cantar de Shawn Mendes, las notas tranquilas de Norah Jones, y muchos otros artistas son la pausa que necesitamos en el día.

Tómate un break. Todo lo que tienes que hacer es prepararte una bebida caliente, despejar tu mente y poner a sonar esta lista de reproducción por unos quince minutos, al menos. Lo mereces.

SPOTIFY: Tómate un Break

