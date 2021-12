Top Ecuador 2021

¿Cuáles son esas canciones que tienen a medio país cantando y bailando? Descúbralo con nuestra playlist semanal.

Para quienes no se quieren perder ni uno solo de los lanzamientos musicales que llegan a Ecuador, que prenden las fiestas en los clubes y que suenan a todo volumen en las casas de sus amigos, les tenemos un regalo adelantado de navidad: la mejor música con solo dar PLAY.

Aunque ya se acaba el año eso no significa que se acabe la música o los lanzamientos. Esta semana ha estado llena de nueva música, empezando por el nuevo tema de Susanna Cala junto a Lasso, Mi canción favorita, un tema que exuda nostalgia y alegría al mismo tiempo; es uno de esos temas que nos recuerda de esos amores que no fueron, de esas canciones que eran nuestras pero que ahora simplemente nos traen un coctel de buenos y malos recuerdos… y nos hacen pensar en esa persona que ya no está. ¡Un temazo acompañado de un video musical inolvidable!

Hay, por supuesto, otros temas pegando en Ecuador, como Bien backeao, del cantante y actor Ecko, un tema que nació a partir de un freestyle y que con sus letras y ritmo nos cautiva desde el primer momento. Está el nuevo tema de Jeiiph, el tema Millonario que llega recién salido del horno por West Blanco, ¡y no olvidemos que hace poco se lanzó la edición deluxe de José, uno de los álbumes más ambiciosos de J Balvin!

Para cerrar con broche de oro, seguimos pegados de Sebastián Yatra con Tacones Rojos.

Estos son los éxitos que llenan de ritmo a los ecuatorianos esta semana… ¡pero no olvide sintonizar la próxima semana para descubrir qué nuevos lanzamientos y hits están tomando al país por sorpresa!

Spotify: TopEcuador2021