Toro salvaje ataca a ciclistas durante carrera Rock Cobble

Una de las carreras ciclísticas más intrépidas del planeta vivió una situación que estuvo a punto de terminar en tragedia.

Los participantes del evento “Rock Cobbler” en California, jamás imaginaron a lo que se enfrentarían mientras recorrían en dos ruedas los terrenos de Bakersfield.

Dicho por los propios organizadores, la “Bianchi Rock Cobbler” es un “viaje estúpidamente duro que bordea una carrera. Fue concebido por locos borrachos”.

Para comprobar dicho lema, mientras un grupo de ciclistas se disponía a cruzar una llanura, se toparon con un toro salvaje, que sin titubear se abalanzó sobre uno de los competidores.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un ciclista que fue atacado dos veces por la bestia enojada. Sin embargo, trascendió que otros dos participantes corrieron con suerte similar.

Pese a lo impactante de las escenas, el ciclista Tony Inderbitzin, principal víctima de embate, salvó la vida y confesó que está “extremadamente adolorido” después de que el animal volcara su bicicleta, y un segundo ataque lo arrojara por los aires.

“Nunca había estado tan dolorido. Inicialmente, justo después del ataque, mi cuello me estaba matando. Ese era el punto focal del dolor, ahora es la zona lumbar”, dijo el protagonista de uno de los videos virales.

“Tal vez tuve un segundo para prepararme o hacer cualquier cosa. Mientras estaba sobre mis manos y rodillas tratando de levantarme, él dio vueltas y subió con su cabeza debajo de mi cabeza y mi pecho y me lanzó en el aire”, relató Inderbitzin a la cadena Fox News.

La “Bianchi Rock Cobbler” es una carrera ciclista todoterreno de 80 millas extremadamente desafiante. Incluye cambios importantes en la superficie de la ruta, un desnivel de aproximadamente 6,500 pies y muchos animales salvajes en el camino.

Multiple cyclists were charged by a bull at the Rock Cobbler event in California today. As far as I know no serious injuries but absolutely terrifying!! pic.twitter.com/PnBxoOlKmI