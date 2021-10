Trabajadores encontraron una culebra enorme en Dominica

En un bosque de Dominica, estado que forma parte de las Antillas Menores, un grupo de trabajadores encontraron una enorme culebra.

Los trabajadores se encontraban en actividades de despeje de una zona del bosque ayudados de una pala mecánica. Cuando el operador hizo un movimiento, se vio que sacó a una enorme culebra con la ayuda de la maquinaria.

Lo que más llamó la atención del hallazgo fue el tamaño de la culebra que se quedó atrapada en la pala mecánica y que movió su cabeza hacia la máquina segundos antes de que se cortara la filmación.

Según el portal de noticias de RT, “Hasta hace poco se creía que la longitud máxima de la boa podía llegar a unos 4 metros, una medida que el ejemplar encontrado parece superar holgadamente”.

Probably the world's biggest snake encountered while clearing part of #Dominica rainforest#Snakes #Wildlife #Reptiles #Forests pic.twitter.com/9Suyt5v7pl