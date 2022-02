Los ritmos más relajantes y serenos del R&B llegan con una playlist llena de ritmo y grandes artistas.

Hay algo relajante en el R&B. ¿Serán esas voces que nos arrullan con su rango, que van de las notas más profundas a las alturas más elevadas? ¿O el sonido tan llevadero de sus melodías, que se debaten entre la alegría y la nostalgia? ¿O quizá esas letras que nos recuerdan a amores juveniles, que nos hacen contemplar la vida misma?

Es difícil decirlo, pero el resultado siempre es el mismo: este género nos da unos minutos de serenidad incluso en mitad de los momentos más angustiantes. Es irresistible.

Para esos días que nos piden un poco de calma en medio de la tormenta que puede ser el trabajo, el estudio, las labores domésticas y demás, traemos una playlist de spotify con los mejores temas de R&B. Dejémonos llevar por el orgulloso sonido de It’s OK to be black de Jac Ross, por la sensuales notas de Sen Senra cuando canta Nada y nadie , el irresistible ritmo de Labrinth cantando junto a Zendaya All for us , el dolor que se siente en la voz de The Weeknd al cantar Heartless … ¡y muchos otros éxitos y artistas!

Esta es una lista de reproducción hecha para traer la calma del R&B a nuestras vidas, para dejarnos llevar por la serenidad de sus voces y de sus sonidos. ¿Y quién no necesita un respiro así de vez en cuando?

SPOTIFY: Tranquilidad con R&B

DEEZER: Tranquilidad con R&B

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.